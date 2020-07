Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (242/2020) Einbruch in Göttinger Hotel - Diebe stehlen Bargeld

Göttingen (ots)

Göttingen, Kasseler Landstraße Mittwoch, 08. Juli 2020, gegen 02.05 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Aus einem Hotel an der Kasseler Landstraße in Göttingen haben Unbekannte bei einem Einbruch in den frühen Mittwochmorgenstunden (08.07.2020) Bargeld gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch offen.

Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Innere des Gebäudes ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach geeignetem Diebesgut.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell