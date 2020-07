Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (239/2020) In Schlangenlinien durch die Baustelle - Brummifahrer pustet bei Atemalkoholtest 3,54 Promille

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen (AS) Echte und Seesen Donnerstag, 2. Juli 2020, gegen 22.10 Uhr

SEESEN (jk) - Auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover hat die Göttinger Autobahnpolizei am Donnerstagabend (02.07.20) einen alkoholisierten LKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Verkehrsteilnehmer hatten zuvor gemeldet, dass ein Laster im Baustellenbereich in starken Schlangenlinien fahren würde und es infolgedessen zu mehreren gefährlichen Situationen mit überholenden PKW gekommen sei. Der LKW fuhr schließlich von der Autobahn auf den Parkplatz "Schwalenberg-Ost". Hier wurde er von Beamten angetroffen und kontrolliert. Die Überprüfung brachte ans Licht, dass der 38 Jahre alte Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 3,54 Promille. Dem Mann aus Schleswig-Holstein wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell