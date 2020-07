Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (237/2020) Unfallflucht auf Parkplatz "Westertor" in Duderstadt - BMW erheblich beschädigt, Verursacher unbekannt

Göttingen (ots)

Duderstadt, Westertorstraße Montag, 29. Juni 2020, zwischen 09.25 und 11.45 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Auf dem Parkplatz "Westertor" in Duderstadt (Landkreis Göttingen) ist am vergangenen Montagvormittag (29.06.20) in der Zeit zwischen 09.25 und 11.45 Uhr ein weißer 2er BMW aus dem Landkreis Goslar (Kennzeichen GS-) von einem unbekannten anderen Fahrzeug erheblich beschädigt worden.

Der Unfall ereignete sich vermutlich beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke im Bereich des "Parkplatz West 4". Bei der Kollision wurde die Fahrerseite der erst zwei Jahre alten Limousine nahezu auf gesamter Länge zerkratzt. Ohne sich um die Schäden zu kümmern, flüchtete der unbekannte Verursacher von der Unfallstelle. Der geschädigte Autobesitzer erstattete Anzeige.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05527/98010 bei der Polizei Duderstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell