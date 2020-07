Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (238/2020) Reifen zerstochen - Polizei Bad Lauterberg ermittelt

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Uferstraße Freitag, 26. Juni 2020, zwischen 11.00 und 17.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Am vergangenen Freitag (26.06.20) im Laufe des Tages haben Unbekannte in der Uferstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) den linken Vorderreifen eines orangefarbenen Skoda Fabia vermutlich mit einem unbekannten scharfen Gegenstand mutwillig beschädigt. Die Hintergründe sind bislang völlig unklar. Der Wagen war auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus abgestellt. Die genaue Schadenshöhe ist offen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 entgegen.

