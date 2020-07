Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (241/2020) Brand einer Gartenhütte in der Gemarkung Hetjershausen - Ursache noch unbekannt

Göttingen (ots)

Göttingen, Ortsteil Hetjershausen, Feldweg zwischen der Straße "In der Wehm" und "Helvesanger" Dienstag, 07. Juli 2020, gegen 18.30 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - An einem Feldweg in der Gemarkung Hetjershausen, zwischen den Straßen "In der Wehm" und "Helvesanger", ist am Dienstagabend (07.07.2020) gegen 18.30 Uhr eine augenscheinlich verlassene Gartenhütte in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt. Das Feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr Göttingen gelöscht.

Die genaue Brandursache ist noch unbekannt. Ebenfalls ist bislang nicht bekannt, wer der Eigentümer dieser Hütte ist. Die genaue Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

