Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkrs. KN) Diebstahl von etwa 50 Kilo Äpfel (20.09./21.09.2020)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Rund 50 kg Äpfel hat ein Unbekannter zwischen Sonntag, 12.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr, von einer Obstplantage entwendet. Die Äpfel waren in mehrere Obstgroßkisten befüllt und warteten am Rand der Obstplantage im Gewann "In der Bindt", neben der K 6101 auf Abholung. Als der Inhaber der Obstplantage die gepflückten Äpfel abholen wollte, stellte er den Diebstahl aus einer der Großkisten fest. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773/920017, zu melden.

