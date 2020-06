POL-GS: Pressemitteilung PI Goslar

Polizeiinspektion Goslar

Bad Harzburg-Fahrt unter Drogeneinfluss

Durch die Polizei wurde in der Nacht zum Freiag gegen Mitternacht im Gewerbegebiet Hackelkamp in Harlingerode ein Pkw kontrolliert. Bei dem Fahrzeugführer, einem 33-jährigen aus der Gemeinde Oberharz am Brocken, wurden bei dieser Überprüfung körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen Betäubungsmittelmissbrauch hindeuteten. Der anschließende Urintest bestätigte diese Anzeichen, so dass es anschließend zu einer Blutentnahme kam. Der Betroffene musste sein Auto stehen lassen und die eingesetzten Beamten leiteten die entsprechenden Strafverfahren gegen ihn ein.

