POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar

Goslar, 11.06.2020

Zahl der Fahrverbote im Landkreis Goslar steigt - Unfallkommissionen legen neue Messstellen an der Bundesstraße 6 fest

Die Polizeiinspektion Goslar stellt bei ihren Überwachungsmaßnahmen immer höhere Geschwindigkeiten fest. Und das, obwohl seit dem 28.04.2020 die Novelle der Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten ist. Mit dieser ist eine erneute Anhebung der Bußgelder und eine Senkung der Schwelle zum Fahrverbot verbunden. Konkret wird bereits ab 21 km/h zu viel innerhalb geschlossener Ortschaften und 26 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften die Geldbuße durch Punkte und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat ergänzt. Seit April 2020 wurden allein durch die Polizeiinspektion Goslar 3108 Geschwindigkeitsverstöße verfolgt. In 408 Fällen steht die Verhängung eines Fahrverbotes an. Die hohe Zahl der Fahrverbote resultierte bisher überwiegend aus der Überwachung der Unfall- und Gefahrenlinien an der Bundesstraße 4 zwischen Bad Harzburg und Torfhaus, wo kreuzende Wanderwege geschützt werden müssen, und weiter Richtung Süden 4 zwischen Braunlage und Hohegeiß am Kesselberg, einer bekannten Motorradunfallhäufungslinie.

Ab sofort wird auch eine neue Unfallhäufungslinie, die Bundesstraße 6 zwischen Goslar und der Landkreisgrenze zu Salzgitter, verstärkt überwacht werden: Die Unfallkommissionen des Landkreis Goslar und der Stadt Goslar bearbeiten diesen ca. 11 km langen Streckenabschnitt seit Januar 2020 gemeinsam. Auf dieser Strecke ereigneten sich in den Jahren 2017 - 2019 68 Verkehrsunfälle mit Verletzten. Dabei verstarben zwei Autofahrer. 16 Personen wurden schwer, 30 Personen leicht verletzt. Auffällig ist die Häufung der Unfälle durch Verlust der Fahrzeugkontrolle, die auf hohe Geschwindigkeiten hindeuten. Von März bis Mai 2020 wurden aus Gründen der Verkehrsplanung Messungen mit Seitenradargeräten, die 24 Stunden lang die gefahrenen Geschwindigkeiten aufzeichnen, an mehreren Orten durchgeführt, an denen 100 km/h zulässig sind. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde bei diesen Messungen in 28791 Fällen überschritten. Außerdem wurden an allen Messpunkten Geschwindigkeiten von über 180 km/h bis zu 225 km/h festgestellt! Die Unfallkommissionen haben jetzt zwischen dem Knoten B 6/Stapelner Straße und der Hohenroder Spinne mehrere neue Messstellen festgelegt, ab denen ab sofort mit einer Geschwindigkeitsüberwachung gerechnet werden muss.

