POL-GS: Polizeistation Braunlage: Pressmitteilung

1) Sachbeschädigung an PKW: Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 05.06.2020, ca. 02.00 Uhr und Sonntag, dem 07.06.2020, ca. 10.30 Uhr zerkratzten bislang unbekannte/r Täter die hintere Beifahrertür am PKW Nissan XTrail eines Braunlagers. Der PKW war auf einem Parkplatz in Höhe der Blankenburger Straße 1, 38700 Braunlage geparkt. Hinweise zur Tat erbittet die Polizei unter der Tel. Nr. 05520/93260

2) Auffinden von Diebesgut: Im Rahmen eines Einsatzes wegen Streitigkeiten kann die Polizei BRL in der Wohnung eines 28jährigen aus Braunlage Diebesgut feststellen, einziehen und den rechtmäßigen Besitzern zurück geben. Hierbei handelt es sich um die entwendeten Gartensessel und Gartentische von den Diebstählen "Am Marienhof" in Braunlage.Entsprechende Strafanzeigen wegen Diebstahls wurden erstellt.

3) Diebstahl einer Gartenliege: Leider aber geht der Diebstahl von Gartenmöbeln weiter. Am Montag, dem 08.06.2020 meldet ein Anwohner der Blankenburger Straße eine graue Kunststoffliege/Gartenliege als gestohlen. Hinweise zu diesem Diebstahl erbittet die Polizei unter der Rufnummer 05520/93260

4) Unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln: Im Rahmen einer Sachverhaltsaufnahme werden am 09.06.2020 bei einem 20jährigen und einem 18jährigen Auszubildenden in St. Andreasberg geringe Mengen Betäubungsmittel in Form von Marihuana und Kokain festgestellt. Diese werden durch die Polizei beschlagnahmt und Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

