Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Verkehrsunfall Sachschaden

Herdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Herdorf entstand leichter Sachschaden. Eine 29-Jährige beabsichtigte von der Straße Alte Hütte kommend nach rechts in die Schneiderstraße einzubiegen. Hierzu fuhr sie links an mehreren Pkw vorbei, welche nach links in die Schneiderstraße einbiegen wollten, aber an einer rot zeigenden Baustellenampel angehalten hatten. Im Abbiegevorgang schaltete die Ampel auf Grün. Der Pkw der 29-Jährigen kollidierte mit dem Pkw einer 43-Jährigen, welche zum Linksabbiegen angefahren war.

