Polizei Düren

POL-DN: Zwei Fahranfängerinnen schwer verletzt

Jülich (ots)

Bei einem Auffahrunfall in einem Kreisverkehr wurden am Montagmorgen zwei junge Frauen verletzt. Sie wurden zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Schilderungen der Unfallbeteiligten sowie Zeugen zufolge ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 07:30 Uhr, als eine 19 Jahre alte Frau aus Titz mit ihrem Pkw den Kreisverkehr befuhr, der den Von-Schöfer-Ring mit der L 241 verbindet. Die junge Autofahrerin war in den Kreisel eingefahren und beabsichtigte, ihn an der Ausfahrt zur Neusser Straße zu verlassen, um in Richtung Innenstadt zu fahren. Die Titzerin musste ihren Wagen abbremsen, weil ein Radfahrer die Fahrbahn der Neusser Straße an der dafür vorgesehenen Querungshilfe überquerte. Dies bemerkte die Fahrerin eines nachfolgenden Pkw offenbar zu spät. Die 18-Jährige, ebenfalls aus Titz stammend, konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Heck der Vorausfahrenden auf.

Die beiden jungen Frauen klagten nach dem Unfall über Schmerzen und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der an ihren Autos entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzte 10000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

