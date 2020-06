Polizei Düren

POL-DN: Zwei Brandeinsätze im Kreisgebiet

Düren / Heimbach (ots)

Gleich zweimal mussten Polizei und Feuerwehr am Sonntagabend zu Bränden ausrücken. In Heimbach Vlatten brannte der Dachstuhl eines Hauses komplett aus, in Düren entzündeten Anwohner direkt an einer Hauswand ein Lagerfeuer. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.

Gegen 19:00 Uhr hielt sich der Bewohner eines Hauses in Heimabch Vlatten gerade im Garten auf, als er bemerkte, dass das Dach des Hauses in Flammen stand. Als die Polizei 15 Minuten später am Einsatzort eintraf, brannte bereits der gesamte Dachstuhl. Die nach dem Löschen durch die Feuerwehr durchgeführten Brandermittlungen ergaben, dass die auf dem Dach befindliche Solaranlage einen technischen Defekt gehabt haben musste, welcher zu dem Brand geführt hatte. Es entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe.

Gegen 19:55 Uhr wurde die Polizei in die Dürener Südstraße gerufen. Dort hatte ein Anwohner es sich mit Bekannten um ein Lagerfeuer gemütlich gemacht, welches die Gruppe direkt an der Hauswand zum Nachbargebäude entzündet hatte. Es entwickelte sich viel Rauch, der den Anschein erweckte, als sei das Nachbargebäude in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Lagerfeuer und das angrenzende Gebäude. Ob das Feuer wirklich auf das angrenzende Haus übergegriffen hatte oder ob der Rauch des Lagerfeuers in die angrenzenden Räumlichkeiten gezogen war, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Auch die Schadenssumme steht noch nicht fest.

