Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Mikrowelle löst Brand in Asysbewerberunterkunft aus

Ludwigshafen (ots)

Aufgrund eines technischen Defektes kam es am frühen Sonntagabend des 20.10.19, gegen 17:45 Uhr zu einem Brand in der Asybewerberunterkunft in der Mannheimer Straße 86 in Ludwigshafen. Als Brandquelle konnte ein Mikrowellenherd, welcher augenscheinlich in Brand geraten war festgestellt werden. Hiernach hatte man versucht, diesen im Gemeinschaftsbaderaum unter der Dusche zu löschen. Durch das Brandereignis wurde keiner der Bewohner verletzt. Diese verließen eigenständig das Objekt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell