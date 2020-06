Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nachtrag zur Presseerstmeldung: Defekter Schwertransport versperrt Anschlussstelle Maxdorf der Bundesautobahn 650

Maxdorf/Fußgönheim (ots)

Am Montagmorgen, gegen 02:15 Uhr befuhr ein Schwertransporter die Anschlussstelle Maxdorf/Fußgönheim der Bundesautobahn 650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Im Kurvenbereich der Autobahnausfahrt platzte an dem Sattelauflieger ein Hydraulikschlauch, wodurch auch eine größere Menge an Hydraulikflüssigkeit ausdrang und auf die Fahrbahn lief. Eine Weiterfahrt war nicht möglich. Bei der Ladung handelte es sich um mehrere Elemente für ein Fertighaus mit einem Gesamtgewicht von circa 40 Tonnen. Eine Fachfirma ist mit der Durchführung der notwendigen Reperatur des Sattelaufliegers beauftragt worden. Die Reperaturarbeiten werden noch bis in die Morgenstunden andauern. Für die Dauer der Reperatur und die Fahrbahnreinigung muss die Anschlussstelle Maxdorf weiterhin voll gesperrt bleiben. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen insbesondere zu den Stoßzeiten des Berufsverkehrs ist zu rechnen. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Neben der Polizeiautobahnstation Ruchheim waren die Polizeiinspektion Frankenthal, die Autobahnmeisterei Ruchheim, sowie die Freiwillige Feuerwehr Maxdorf und Birkenheide im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Julian Schwan (Polizeikommissar)

Polizeiautobahnstation Ruchheim

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06237/9330

E-Mail: pastruchheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell