Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Presseerstmeldung: Defekter Schwertransport versperrt Anschlussstelle Maxdorf der Bundesautobahn 650

Maxdorf (ots)

Am Montag, den 08.06.2020 um 02:15 Uhr sind in der Anschlussstelle Maxdorf/Fußgönheim der Bundesautobahn 650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim einem Schwertransport die Hydraulikschläuche geplatzt. Das Fahrzeug kann derzeit nicht bewegt werden. Sowohl die Autobahnaus-, als auch die Auffahrt der Anschlussstelle Maxdorf sind daher derzeit komplett gesperrt. Die Einsatzmaßnahmen sind derzeit noch im Gange. Es wird gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

