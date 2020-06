Polizei Düren

POL-DN: Unfall im Kreisverkehr

Nörvenich

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag wurde eine Autofahrerin aus Nörvenich leicht verletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden.

Gegen 13:15 Uhr war ein 39 Jahre alter Mann aus dem Saarland mit einem Kleintransporter auf der B 477, aus Richtung Niederbolheim kommend, in den Kreisverkehr am Ortseingang Nörvenich eingefahren. Er blieb jedoch nicht auf der Fahrbahn, sondern fuhr mittig über die Verkehrsinsel hinweg und prallte anschließend auf das Heck eines Pkw, der sich im Kreisverkehr befand. Dieser Wagen und der Kleintransporter selbst wurden nach der Kollision in den angrenzenden Graben geschleudert und kamen dort zum Stillstand.

Bei der Fahrerin des Pkw handelte es sich um eine 34-Jährige aus Nörvenich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung verlassen durfte. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls einem Krankenhaus gebracht, bei ihm wurden jedoch keine Verletzungen festgestellt.

Beide Fahrzeuge mussten später von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 23000 Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge kommt überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache in Betracht.

