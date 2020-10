Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Von Freitagabend,02.10.2020, 19:30 Uhr bis Samstag, 03.10.2020, 08:00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren gegen einen ordnungsgemäß in der Leinenweberstraße in Höhe Hausnummer 15 geparkten Pkw und beschädigte diesen auf der gesamten Fahrerseite. Aufgrund der Beschädigungen dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein Fahrzeug der "Sprinterklasse" handeln. Hinweise bitte an die Polizei Pirmasens unter Tel.: 06331/5200 oder per Email an pipirmasens@polizei.rlp.de (pips)

