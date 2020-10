Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Jugendliche Fahrraddiebe

Hauenstein (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 01.10.20, auf Freitag, den 02.10.20, hatten Unbekannte das Kinderfahrrad eines 13-jährigen Jungen aus dem Hinterhof des elterlichen Anwesens in der Gartenstraße in Hauenstein entwendet. Der Vater des geschädigten Kindes stellte im Laufe des Tages fest, dass das Fahrrad seines Sohnes auf einer online Verkaufsplattform zum Verkauf angeboten wurde. Bei dem Anbieter handelte es sich um einen 18-jährigen Heranwachsenden, der ebenfalls in Hauenstein wohnhaft war. Bei weiteren Ermittlungen der Beamten fiel auf, dass der junge Mann noch zwei weitere Räder zum Verkauf anbot. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Zweibrücken wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnadresse des Tatverdächtigen eingeholt. Da auch ein weiteres Familienmitglied in Verdacht des Diebstahls stand, führten die Beamten auch an dessen Wohnanschrift Durchsuchungsmaßnahmen durch. Zunächst konnte das Diebesgut an beiden Wohnanschriften nicht aufgefunden werden. Wenig später meldete sich der Vater des Verdächtigen bei der Polizei. Dieser teilte den Beamten mit, dass sein 13-jähriger Sohn zusammen mit einem weiteren 19-jährigen Heranwachsenden für den Diebstahl der Räder verantwortlich sei. Die Polizeibeamten konnten die Räder daraufhin sicherstellen und ihren rechtmäßigen Eigentümern übergeben. Auf die beiden Fahrraddiebe kommt nun ein Strafverfahren zu. //pidn

