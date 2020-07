Polizei Homberg

POL-HR: Oberaula-Wahlshausen: Einbrecher stehlen Stereoanlage

Homberg (ots)

Tatzeit: 12.07.2020, 11:00 Uhr bis 22.07.2020, 18:00 Uhr

Unbekannte Täter sind im Zeitraum der letzten 11 Tage in ein Wohnhaus im Hofackerweg eingebrochen und haben eine Stereoanlage gestohlen.

Die Täter versuchten zunächst an der Hausrückseite ein Holzfenster aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang schlugen sie die Doppelverglasung des Fensters ein und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Aus der Wohnung entwendeten die Täter eine kleine Stereoanlage (Marke unbekannt) im Wert von ca. 80,- Euro. Bei dem Einbruch richteten die Täter einen Sachschaden in Höhe von ca. 350,- Euro an.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

