Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Holzhausen: Einbrecher erbeuten Werkzeuge im Wert von 10.000,- Euro

Homberg (ots)

Tatzeit: 20.07.2020, 18:00 Uhr bis 21.07.2020, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Baufirma in der Straße "Lange Heideteile" eingebrochen und haben Diebesgut im Wert von ca. 10.000,- Euro erbeutet.

Die Täter hebelten ein Fenster zu den Bürogebäuden und eine Eingangstür zu einem weiteren Gebäude der Baufirma auf. Anschließend öffneten sie sämtliche Schränke und durchsuchten diese. Aus den beiden Gebäuden entwendeten die Täter drei Makita-Akku-Schlagschrauber, drei Rotationslaser der Marke "Topcon" und "Geo", zwei ältere Laptops und Bargeld aus einer Kasse. Bei dem Einbruch richteten die Einbrecher einen Schaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

