Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Korrektur: Treppenraumbrand in Bremerhaven

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bremerhaven (ots)

Bei einem Feuer am frühen Donnerstagmorgen in einem Wohngebäude in der Meidestraße konnte sich eine Person über einen Balkon auf ein Garagendach retten. Vier weitere Bewohner hatten das Gebäude bereits unverletzt verlassen. Um 06:07 Uhr ist die Feuerwehr Bremerhaven zu einem drei geschossigen Wohngebäude mit insgesamt drei Wohneinheiten alarmiert worden. Eine Wohnung im 2. Obergeschoss war zurzeit nicht bewohnt. Als die Feuerwehr in der Meidestraße eintraf, war die hölzerne Haustür bereits durchgebrannt. Hinter der Haustür war in dem Flur zu dem Treppenraum ein Regal aufgestellt auf dem verschiedene Gegenstände in Brand geraten waren. Ein ca. 30 jähriger Bewohner hatte sich über seinen Balkon auf ein Flachdach in Sicherheit gebracht, weil er seine Wohnung nicht mehr über den Treppenraum verlassen konnte. Von dort wurde er von der Feuerwehr mit einer tragbaren Leiter gerettet. Der Brand wurde durch einen Feuerwehrtrupp unter Atemschutz mit Wasser aus einem C-Strahlrohr gelöscht. Der Brandrauch war allerdings in die Wohnungen eingedrungen. Für die insgesamt fünf unverletzten Bewohner war somit ein Betreten und Bewohnen ihrer Wohnungen vorerst nicht mehr möglich. Insgesamt waren bei dem Einsatz 21 Kräfte der Feuerwehr Bremerhaven beteiligt. Über die Schadenhöhe und Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. In diesem Zusammenhang weisen wir daraufhin, dass in Treppenräumen von Mehrfamilienhäusern keine Gegenstände gelagert werden dürfen. Denn sonst ist eine Flucht der Bewohner fast ausgeschlossen.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: ZIM



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Bremerhaven



einsatzbezogene Pressearbeit:

Einsatzleitdienst

Telefon: +49 (0) 471 - 95897 0 (24/7)



allgemeine Presseanfragen:

Sprecher der Feuerwehr

Stefan Zimdars

Telefon: +49 (0) 471 - 590 1246

E-Mail: stefan.zimdars@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell