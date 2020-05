Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Pkw-Reifen zerstochen

Am Sonntag, 24. Mai 2020, kam es zwischen 01.30 und 10.20 Uhr in der Friedrich-Pieper-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter zerstach den Reifen eines Audi A3, der dort geparkt war. Der Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Emstek - Illegale Müllentsorgung

Zwischen Montag, 25. Mai 2020, 10.00 Uhr und Mittwoch, 27. Mai 2020, 07.30 Uhr entsorgte eine bislang unbekannte Person seitlich eines Feldweges diversen Restmüll. Der Ablageort befindet sich In der Straße Zum Bruch in Höhe des Bachs Emsteker Brake. Unter den entsorgten Gegenständen befinden sich Einrichtungsgegenstände, ein rot-gemusterter Teppich, Schrankteile, ein Grill und Schuhe. Zeugen, oder Personen, die die Eigentümer der Gegenstände kennen, werden gebeten sich unter Tel. 04473-2306 bei der Polizei Emstek zu melden.

