Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme- PKW aufgebrochen

Zwischen Montag, 25. Mai 2020, 18.00 Uhr, und Dienstag, 26. Mai 2020, 09.00 Uhr, kam es in der Lindenstraße auf einem dortigen Pendlerparkplatz zu einem PKW-Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem abgestellten Opel Astra und entwendeten aus diesem Tabakwaren, einen Reisekoffer sowie einen Umzugskarton mit Bekleidungsgegenständen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Lohne- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 26. Mai 2020, gegen 19.10 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 24jährigen PKW-Fahrer aus Quakenbrück in der Deichstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 24jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem PKW-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bakum- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 26. Mai 2020, gegen 11.50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 25jährigen LKW-Fahrer samt Anhänger aus Kerpen in der Harmer Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 25jährige nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Dem 25jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Damme- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 26. Mai 2020, gegen 18.30 Uhr, kam es an der Kreuzung Vördener Straße/ Südring zu einem Verkehrsunfall. Ein 36jähriger PKW Fahrer aus Dinklage befuhr die Vördener Straße und kam vor einer Rot zeigenden Ampel an der Kreuzung Südring zum Stehen. Dies übersah eine 42jährige PKW-Fahrerin aus Neuenkirchen-Vörden und fuhr auf das PKW-Heck des 36jährigen auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 36jährige leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden. Die Höhe des genauen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

