Cloppenburg- Diebstahl von Leergutkisten

Zwischen Montag, 25. Mai 2020, 19.00 Uhr, und Dienstag, 26. Mai 2020, 09.00 Uhr, kam es in der Straße Krapendorfer Kämpe zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf ein umzäuntes Gelände eines Getränkehandels und entwendeten diverse Leergutkisten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Sachbeschädigung an Sonnenschirmen

Zwischen Dienstag, 19. Mai 2020, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 21. Mai 2020, 12.00 Uhr, kam es in der Mühlenstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten zwei Sonnenschirme, welche auf einer Terrasse eines Restaurants standen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Molbergen/ Grönheim- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 26. Mai 2020, gegen 19.20 Uhr, kam es in der Lange Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 50jähriger Mann und eine 51jährige Frau aus Peheim befuhren mit ihren Pedelecs den Radweg entlang der Lange Straße in Richtung Molbergen. Die 51jährige Fahrerin wich zwei auf dem Radweg befindlichen, kleineren Tieren aus. Der 50jährige Fahrer versuchte ebenfalls ausweichen, verlor dabei die Kontrolle über sein Pedelec und kam nach links vom Radweg ab. Anschließend stürzte dieser über eine Leitplanke und verletzte sich leicht. Am mitgeführten Pedelec entstand Sachschaden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

