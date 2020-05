Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, 26. Mai 2020, gegen 22.55 Uhr, wurde der Polizei durch eine Zeugin ein verdächtiger PKW auf der Bundesstraße 72 in Höhe der Ortschaft Thüle gemeldet. Der PKW-Fahrer fahre in starken Schlangenlinien und habe die Bundesstraße in Richtung Markhausen verlasen. Polizeibeamte konnten den verdächtigen PKW in der Dwergter Straße feststellen und kontrollieren. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 29jährige PKW-Fahrer aus Bösel unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Dem 29jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde der Führerschein durch die Polizeibeamten beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen PKW-Fahrer eingeleitet.

Bösel- Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Am Dienstag, 26. Mai 2020, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/ Vechta von 10.00 bis 14.00 Uhr im Bereich Bösel Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Geschwindigkeit-, Gurt- und Handyverstöße durch. Insgesamt konnten die Polizeibeamten sechs Handy-, zwei Gurt- sowie ein Geschwindigkeitsverstoß im Bußgeldbereich feststellen. Ferner wurden zwei Parkverstöße sowie ein abgelaufener TÜV-Stempel an einem PKW-Anhänger registriert. Ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren leiteten die Polizeibeamten gegen einen 35jährigen aus Lohne ein. Die Polizeibeamten stellten den 35jährigen PKW-Fahrer auf der Bundesstraße 72 in Höhe Am Horstberg fest. Dieser hatte zuvor bei unklarer Verkehrslage diverse Fahrzeuge überholt und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Großteil der kontrollierten Verkehrsteilnehmer zeigte sich einsichtig.

