Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Verbale Auseinandersetzung endet mit schwerer Kopfverletzung im Krankenhaus - Polizei sucht Zeugen

Worms (ots)

Am gestrigen Abend, kurz nach 20:00 Uhr endete eine verbale Streitigkeit in der Erlenstraße für einen 54-jährigen Kontrahenten mit einer schweren Kopfverletzung im Krankenhaus. Der offensichtlich betrunkene Mann "pöbelte" auf der Straße mehrere Personen an und geriet dabei an einen 40-jährigen Mann, der mit seinem Hund spazieren ging. Mit diesem kam es dann zu einem Wortgefecht, wobei der 54-Jährige ersten Ermittlungen zufolge ein Messer zeigte. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden, in dessen Verlauf der 54-Jährige zu Boden fiel und eine schwere Kopfverletzung erlitt. Zwischenzeitlich trafen die Söhne des Verletzten mit dem Auto vor Ort ein und prügelten sich mit dem 40-Jährigen, der hierdurch zu Boden ging. Dessen Verwandter war mittlerweile ebenso an Ort und Stelle, um zu schlichten. Als dann der 33-jährige Sohn des Geschädigten ins Auto stieg und auf den am Boden liegenden Kontrahent seines Vaters zufuhr, stellte sich der Verwandte dazwischen und wurde an den Beinen touchiert. Daraufhin demolierte er, vermutlich mit einem Baseballschläger, das Fahrzeug. Als die Polizei mit einem größeren Aufgebot vor Ort erschien, beruhigte sich die Situation wieder. Der am Kopf verletzte Mann wurde mit einem Schädelbasisbruch in die Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht, während der 40-Jährige mit nur leichten Verletzungen in Polizeigewahrsam kam.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

