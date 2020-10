Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens (ots)

Am 02.10.2020 gegen 14:30 Uhr wurde in der Dankelsbachstraße in Pirmasens ein Pkw beschädigt, welcher ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war. Am vorderen Kotflügel der Fahrerseite konnte ein Schaden festgestellt werden, welcher weiße Lackantragungen vorwies. Im Laufe der Ermittlungen konnte das vermeintliche unfallverursachende Fahrzeug - ein Lkw welcher bei einem Umzug benutzt wurde - ausfindig gemacht werden. Zeugen, welche den Zusammenstoß beobachtet haben werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. (pips)

