Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Zeit: 01.10.2020, 16:05 Uhr Ort: Zweibrücken, Hofenfelsstraße 81 SV: Vermutlich weil er den Wechsel von Grünlicht zu Rotlicht übersehen hatte, stieß ein 46-jähriger Audi-Fahrer, der die Hofenfelsstraße in Richtung Niederauerbach befahren hatte, an der Einmündung Landstuhler Straße mit dem Toyota einer 60-jährigen Frau zusammen. Diese wollte gerade bei Grünlicht von der Landstuhler Straße in die Saarlandstraße abbiegen. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden die beiden Insassen im Pkw der 60-Jährigen leicht verletzt. Der 46-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 20.000 EUR. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.| pizw

