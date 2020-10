Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten

Pirmasens (ots)

Zwischen 14:30 und 15:00 Uhr wurde gestern ein am Fahrbahnrand der Windsberger Straße in Gersbach vor der Hausnummer 92 abgestellter Opel Corsa beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr offensichtlich zu eng vorbei. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Corsa abgerissen. Der Sachschaden beträgt circa 250 Euro. Am Mittwoch wurde ein schwarzer B-Klasse-Mercedes im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 12:10 Uhr zunächst auf dem Parkplatz des Hornbach-Baumarktes geparkt und danach auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in der Arnulfstraße. Erst zu Hause angekommen bemerkte der Fahrer, dass die Stoßstange vorne links beschädigt worden war. Auf dem Hornbach-Parkplatz war die Parksituation sehr eng, so dass es vermutlich dort zu der Beschädigung, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, kam. Der unbekannte Verursacher muss auf der linken Seite der B-Klasse rangiert haben. Die Schadenshöhe beträgt circa 1300 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Unfallfluchten Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

