POL-KS: Folgemeldung 2 zum Unfall auf B 251: Fahrer schwer verletzt und rund 100.000 Euro Sachschaden

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 13:07 Uhr und 14:22 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen zu dem Unfall.)

Wolfhagen-Istha (Landkreis Kassel): Bei dem Unfall auf der B 251 bei Wolfhagen-Istha am heutigen Montagmittag ist ein 59-Jähriger aus Wolfhagen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war gegen 12:45 Uhr mit einem Sattelzug von Istha kommend in Richtung Oelshausen unterwegs. Unmittelbar hinter dem Parkplatz in Höhe der Kasseler Straße war der Sattelzug dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr einen Leitpfosten, durchfuhr einen Entwässerungsgraben, touchierte ein Verkehrsschild und kippte schließlich im angrenzenden Maisfeld um. Der Lkw war mit Sand beladen, der durch das Umkippen entwich. Nach den ersten Ermittlungen der am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen, war offenbar ein geplatzter Reifen der Auslöser des Unfalls. Der verletzte 59-Jährige war zunächst in der Fahrerkabine der beschädigten Sattelzugmaschine eingeschlossen und musste anschließend durch die Rettungskräfte befreit werden. Der Sachschaden an dem Sattelzug sowie den beschädigten Verkehrseinrichtungen wird insgesamt auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B 251 für rund eine Stunde voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

