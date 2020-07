Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei Vorsfelde sucht Zeugen zu Fahrradunfall am Mittellandkanal

Wolfsburg (ots)

Weg direkt am Mittellandkanal zwischen Wendschott und Vorsfelde 11.07.20, zwischen 10.35 und 11.40 Uhr

Die Polizei Vorsfelde sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagvormittag auf dem Schotterweg entlang des Mittallandkanals zwischen Wendschott und Vorsfelde ereignete. Den Ermittlungen nach erlitt ein 84 Jahre alter Fahrradfahrer aus Wolfsburg bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Jungen, der ebenfalls auf seinem Rad unterwegs war, Kopf-, Schulter- und Knieverletzungen. Da der 84-Jährige für drei Tage im Klinikum stationär aufgenommen wurde und sich infolgedessen erst am Dienstagnachmittag bei der Polizei meldete, hoffen die Ermittler der Polizei Vorsfelde auf Unfallzeugen. Der 84-Jährige gab an, dass er zwischen 10.35 Uhr und 11.40 Uhr am Kanal entlanggefahren sei, als ihm eine Fahrradgruppe entgegenkam. Plötzlich sei hinter dieser Gruppe ein etwa zehn- bis elfjähriger Junge herausgekommen. Der Rentner stürzte und verlor das Bewusstsein. Hinweise bitte an die Polizeiwache unter der Rufnummer 05363-809700.

