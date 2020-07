Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Königslutter: Polizei sucht Zeugen zu versuchtem Kioskeinbruch

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Westernstraße 14.07.20, 02.15 Uhr

Die Polizei Königslutter sucht Zeugen zu einem nächtlichen Einbruchsversuch in einen Kiosk in der Innenstadt. Gleich mehrere Anwohner in der Westernstraße nahe Neue Straße waren in der Nacht zum Dienstag um 02.15 Uhr durch einem lauten Knall geweckt worden. Nachdem auf der Straße am Kiosk Glasscherben lagen und der mutmaßliche sehr große und dunkel gekleidete Täter in Richtung der Straße Am Markt davonrannte, wurde umgehend die Einsatzzentrale der Polizei per Notruf 110 verständigt. Eine sofortige Fahndung verlief jedoch bislang ohne Erfolg. Daher sind die Ermittler an weiteren Zeugen interessiert, die Hinweise auf den weiteren Fluchtweg des Täters geben können. Beobachtungen bitte an die Polizeiwache unter der Rufnummer 05353-941050.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell