Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Ermittlungen zu Brand im Mehrfamilienhaus übernommen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Marienstraße 14.07.20, 22.40 Uhr

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Schöninger Stadtkern am späten Dienstagabend hat die Polizei die Ermittlungen zur Ursache übernommen. Den Ermittlungen zufolge wurde das Feuer im Dachgeschoss des Mietshauses in der Marienstraße um 22.40 Uhr entdeckt. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es gab keine Verletzten. Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar, der Schaden wird mindestens auf 200.000 Euro geschätzt, während die Brandursache noch unklar.

Hausbewohner entdeckten die Flammen selbst und alarmierten per Notruf Feuerwehr und Polizei. Während die Ortsfeuerwehren aus Schöningen, Esbeck und Hoiersdorf schnell zur Stelle waren, verließen bereits sämtliche Mieter das Gebäude. Nach dem Ende der Löscharbeiten wurde der Brandort durch Polizisten beschlagnahmt. Einige Bewohner des Hauses kamen zur Nacht in einem örtlichen Hotel unter. Brandexperten der Helmstedter Polizei verschafften sich heute von dem einsturzgefährdeten Haus einen ersten Überblick. Die Ermittlungen zur Ursache gehen in alle Richtungen, wir können nichts ausschließen, so ein Beamter. Daher bitten sie Zeugen des Geschehens, die ab 21.30 Uhr im Bereichs des brandbetroffenen Hauses in der Marienstraße Beobachtungen gemacht haben, sich direkt mit der Polizei in Helmstedt unter Telefon 05351-5210 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell