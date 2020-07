Polizei Essen

POL-E: Essen: Trickdieb erbeutet Schmuck von älterem Ehepaar - Polizei bittet um Zeugenhinweise und warnt vor Kriminellen

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Ein unbekannter Trickdieb hat am Samstag, 4. Juli, Schmuck aus der Wohnung eines älteren Ehepaars an der Schlenhofstraße gestohlen. Zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr klingelte der Mann an der Tür der Senioren und gab vor, ein entfernter Verwandter von dessen Enkel zu sein, der gerade nebenan einzieht. Der Unbekannte nannte sogar den Namen des Enkels und verschaffte sich so Glaubwürdigkeit. Dann bat er um einen Schrauberzieher, woraufhin der Senior in den Keller ging, um das Werkzeug zu holen. Während dessen betrat der Trickdieb die Wohnung des älteren Ehepaars. Als der Senior aus dem Keller kam, sah er den Mann in seiner Wohnung und verscheuchte ihn. Seine Frau hatte nicht bemerkt, dass jemand in der Wohnung war. Erst später stellte das Ehepaar fest, dass Schmuck gestohlen wurde. Außerdem stellte sich heraus, dass es sich bei dem Unbekannten gar nicht um einen Verwandten oder Bekannten des Enkels handelte. Woher der Täter den Namen des Enkels wusste, ist unklar. Der mutmaßliche Trickdieb ist etwa 35 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er soll "deutsch" ausgesehen haben. Er hat schwarze Haare und trug bei der Tat ein langärmliges, weißes T-Shirt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. Außerdem warnt die Polizei vor Trickdieben, die unter verschiedenen Vorwänden versuchen, in die Wohnungen von oft älteren Menschen zu gelangen, um diese dann zu bestehlen. Die Täter geben sich zum Beispiel als Mitarbeiter der Stadtwerke, als Handwerker oder als Mitarbeiter von Telefonanbietern aus. Die Polizei rät deshalb: Seien Sie misstrauisch und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! /bw

