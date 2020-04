POL-RE: Bottrop: Überfall auf Lottogeschäft

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Dienstag, gegen 17:00 Uhr, betrat ein unbekannter Mann ein Ladenlokal an der Prosperstraße. Zunächst täuschte er einen Kauf vor, dann bedrohte er die Angestellte mit einer Schusswaffe. Er forderte Bargeld. Anschließend flüchtete er mit Bargeld und Zigaretten in Richtung Menzelstraße. Die Angestellte blieb unverletzt.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 25 - 35 Jahre alt, sportliche Figur, ca. 180 cm groß, vermutlich schwarze Haare, braune Augen, dunkle Augenbrauen, sprach akzentfreies Deutsch trug: graue Sweatshirtjacke (Schulterbereich und Kapuze dunkel abgesetzt), schwarze Schirmmütze mit darüber aufgesetzter Kapuze, blaue Jeanshose, graue Stoffturnschuhe mit weißer Sohle, maskiert mit Einwegschutzmaske (OP-Maske), trug keine Handschuhe

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

