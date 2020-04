Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Versuchter Automatenaufbruch

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 02:30 Uhr, versuchten zwei Männer einen Zigrettenautomaten an der Schermbecker Straße aufzuflexen. Dabei wurden sie aber nach ersten Erkenntnissen von einem Anwohner gestört und flüchteten. An dem Automaten entstand leichter Sachschaden.

Personenbeschreibung: beide männlich, 25 - 35 Jahre alt, schlanke Statur und kurze schwarze Haare, trugen dicke Jacken.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell