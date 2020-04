Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Halle abgebrannt

Recklinghausen (ots)

An der Borker Straße ist am Montagabend eine Halle abgebrannt. Aus noch ungeklärter Ursache gerieten die Halle und abgestellte Lkw in Brand. Der Sachschaden wird auf über 100000 Euro geschätzt. Das Fachkommissariat für Branddelikte hat die Ermittlungen aufgenommen.

