Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Dortmund/Düren/Herten/Gelsenkirchen: Geldboten beraubt - Ermittlungskommission nimmt Bande fest

Recklinghausen (ots)

Mindestens drei Überfälle auf Geldboten eines Lebensmittelunternehmens sollen drei Männer in Gelsenkirchen und Herten begangen haben. Ein 30-jähriger Recklinghäuser spielte dabei eine entscheidende Rolle. Er steht im Verdacht, seine Mittäter, einen 28-Jährigen aus Düren und einen 23-Jährigen aus Dortmund, mit Insiderwissen versorgt zu haben. Mit diesem Wissen plante das Trio gemeinsam, Geldboten mit den Tageseinnahmen eines Lebensmittelunternehmens auf dem Weg zur Bank zu überfallen. Bei drei Taten (02.11.2019 in Herten, 28.10.2019 und 18.11.2019 in Gelsenkirchen) bedrohten oder schlugen sie die Geldboten oder setzten Pfefferspray ein. Sie erbeuteten Bargeld in fünfstelliger Höhe. Nach intensiven, verdeckten Ermittlungen einer gemeinsamen Ermittlungskommission des PP Gelsenkirchen und des PP Recklinghausen konnten die drei Tatverdächtigen am frühen Morgen des 28. April 2020 in Recklinghausen, Dortmund und Düren festgenommen werden. Bei den Durchsuchungen der Wohnungen fanden die Ermittler umfangreiche Beweismittel. Unter anderem stellten sie hochwertigen Champagner sicher, den der 30-Jährige offensichtlich als günstige Getränke deklariert von seiner Arbeitsstelle mitgenommen hatte. Gegen die Männer hatte das Amtsgericht Bochum auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum im Vorfeld Haftbefehle erlassen. Die Ermittlungen dauern an. Die Meldungen zu den Raubtaten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4425021 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4417216 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4443272

