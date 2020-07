Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Randaliererin bespuckt und beleidigt Polizeibeamte

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt: Ein Ladenbesitzer (56) und sein Bekannter (58) informierten am Freitagabend (3. Juli) gegen 20.45 Uhr die Polizei, weil eine 45-jährige Mülheimerin vor dem Laden an der Charlottenstraße randalierte. Den beiden Männern fiel die augenscheinlich stark alkoholisierte Frau auf, die zunächst eine Bierflasche auf dem Boden vor dem Ladenlokal warf und anschließend lauthals rumschrie. Die Frau sei in der Vergangenheit immer wieder aufgrund ihrer Aggressivität aufgefallen. Als mehrere Anwohner und Nachbarn aufgrund des Geschreies hinzukamen, informierten sie die Polizei. Die eingesetzten Mülheimer Beamten sprachen die 45-Jährige an und erteilten ihr aufgrund ihres aggressiven Auftretens und des Geschreies einen Platzverweis. Daraufhin beleidigte sie lautstark die Polizisten und versuchte sie mehrfach zu bespucken. Nachdem die Frau sich auch nach wiederholter Ansprache nicht beruhigte, wurde sie in Gewahrsam genommen. Während der Fahrt im Streifenwagen ließen weder ihre Beleidigungen, noch ihre Spuckattacken nach. In ihrer mitgeführten Handtasche fanden die Beamten ein Druckverschlusstütchen mit Marihuana sowie weitere Utensilien für den Betäubungsmittelkonsum. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Die 45-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und wegen Beleidigung. /JH

