Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Silberner Pkw fährt Kind an und flüchtet

Bild-Infos

Download

Münchweiler a.d. Rodalb (ots)

Am 02.10.2020, gegen 07:15 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße, Münchweiler/Ro. kurz nach der der dortigen VR-Bank, ein Unfall mit einem glücklicherweise nur leichtverletzten 12-jährigen Kind. Das Kind hatte die Straße überqueren wollen. Dabei wurde sie von einem silberfarbenen PKW im Bereich Fahrzeugfront und Außenspiegel links/Fahrerseite erfasst. Das Kind zog sich bei dem Unfall Prellungen zu und wurde vorsorglich zur Beobachtungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der silberne PKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen des Unfallgeschehens zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell