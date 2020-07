Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannter bestiehlt Seniorin in Arztpraxis

Idar-Oberstein (ots)

Bereits am Dienstag, den 07.07.2020, kam es in einer Arztpraxis in der Fußgängerzone (Nahe-Center) in Idar-Oberstein zu einem dreisten Diebstahl von Bargeld. Als die 65-jährige Geschädigte das Treppenhaus der Arztpraxis betreten hatte, wurde sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Der Mann fragte sie nach Kleingeld und griff nach Öffnen der Geldbörse unvermittelt hinein. Dabei konnte er einen zweistelligen Betrag erbeuten. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Wie sich nun herausstellte, soll es sich um einen ca. 30-35 Jahre alten Mann mit blonden Haaren gehandelt haben. Als auffällig wurde sein fliederfarbener Mund-Nasenschutz beschrieben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder eine Person, welche auf die o.g. Beschreibung zutrifft kennen, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.

