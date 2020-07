Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Trier (ots)

Am Donnerstag, den 16.07.2020 wurde in der Zeit zwischen 10:00 - 14:30 Uhr im City-Parkhaus Trier, 4. Parkdeck, ein grauer 3er BMW Kombi an der Beifahrerseite beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Wer Kann Angaben zum Verursacher/- in machen? Wenn kann Angaben zum verursachenden zum Pkw machen?

