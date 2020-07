Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallserie in Weierbach, Nahbollenbach und Rhaunen fordert drei Verletzte

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, den 15. Juli kam es im Dienstgebiet der Polizei Idar-Oberstein gleich zu drei Verkehrsunfällen mit Personenschaden.

Zunächst kam es um 12.30 Uhr zu einem Unfall mit Radfahrerin in Weiherbach im Bereich des Bahnüberganges Zwischen Wasser. Hier kam eine 69-Jährige ohne Zutun Dritter zu Fall und zog sich eine schwere Beinverletzung zu. Sie musste zur weiteren Behandlung ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht werden.

Ein zweiter Unfall ereignete sich um 18.12 Uhr auf der L182 zwischen Gösenroth und Rhaunen. Der verunfallte 27-jährige Motorradfahrer befuhr die L182 in Richtung Rhaunen. In einer Linkskurve kam ihm auf seiner Fahrbahn ein schwarzer PKW entgegen, sodass er in den Straßengraben ausweichen musste und stürzte. Glücklicherweise zog der Motorradfahrer sich nur leichte Verletzungen zu. Der Verursacher entfernte sich in Richtung Gösenroth von der Unfallstelle ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen schwarzen Fahrzeug machen können.

Zu einem ähnlichen Unfallhergang kam es in der Nahbollenbachstraße im Bereich des Festplatzes Nahbollenbach. Hier befuhr ein 17-Jähriger Rollerfahrer die Straße in Richtung Kreisel, als unvermittelt vor ihm ein PKW vom dortigen Parkplatz auf die Straße einfuhr. Der Rollerfahrer sowie ein ihm folgendes Fahrzeug mussten dem Verursacher ausweichen. Der 17-Järhige kam hierbei zu Fall und zog sich Schürfwunden zu. Der Unfallverursacher, ein schwarzer Peugeot entfernte sich vom Unfallort, obwohl er von Zeugen sogar noch auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Peugeot machen können.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-561-0.

