Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrweise fällt Polizisten auf

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am frühen Samstagmorgen, 18.01.2020, fuhr ein betrunkener Autofahrer in deutlicher Schlangenlinie vor einem Streifenwagen her. Nach der Kontrolle blieb der Führerschein des Mannes bei der Polizei.

Gegen 04:10 Uhr sahen Polizeibeamte einen VW Passat, der vom OWD nach links auf die Stapenhorststraße fuhr und nach rechts auf die Artur-Ladebeck-Straße abbog. Dabei erkannten sie eine sehr auffällige Fahrweise. Der VW hatte zu einer angenommenen geraden Linie erhebliche Abweichungen von einigen Metern nach rechts und links.

Bei der Kontrolle des 35-jährigen VW-Fahrers bemerkten die Polizisten einen deutlichen Alkoholgeruch. Der Alkoholtest, den der Bielefelder freiwillig durchführte, wies eindeutig auf einen Alkoholkonsum hin. Auf der Polizeiwache Ost entnahm ihm im Anschluss eine Ärztin eine Blutprobe. Den Führerschein beschlagnahmten die Polizisten und verboten dem 35-Jährigen das Autofahren.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell