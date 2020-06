Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteiling des PK Vechta vom 06.06.20 - 07.06.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am 06.06.2020, gegen 20:35 Uhr, fiel den Beamten an der Kreuzung Brandstraße / Märschendorfer Straße ein Pkw auf, der das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage missachtet. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer, ein 28-jähriger aus Lohne, unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen Pflichtversichungsgesetz Am 06.06.2020, um 21:24 Uhr, befährt ein 37-jähriger Vechtaer mit einem Kleinkraftrad den Möhlendamm. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Ein entsprechender Drogen-Vortest verlief positiv. Weiterhin war das Kleinkraftrad nicht versichert. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Tödlicher Verkehrsunfall -Damme Am 07.06.20 ist es gg 05:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Steinfelder Str. in Damme gekommen. Der 21 jährige alleinbeteiligte Steinfelder befuhr die o.g. Straße aus Steinfeld kommen in Richtung Damme. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er im Kurvenbereich nach dem Schweizer Haus die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gg die Leitschutzplanke und einen Verkehrsmasten. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt. Der Fahrzeugführer erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen und musste von der Feuerwehr Damme mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugfrack geborgen werden. Nach ersten Feststellungen vor Ort war der Fahrzeugführer nicht angeschnallt.

