POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates

Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 05.06.2020- 06.06.2020

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, dem 04.06.2020 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz am Neuen Markt 4 in 49377 Vechta zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte Person fuhr vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke gegen einen neben ihr abgestellten Pkw. Dadurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta 04441/9430 zu melden.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am frühen Samstagmorgen hielt die Polizei gegen 03:00 Uhr in der Hauptstraße einen 38-jährigen Goldenstedter mit seinem Pkw an. Der Fahrer konnte bei der Kontrolle lediglich einen vorläufigen britischen Führerschein vorweisen, der in Deutschland nicht zum Führen von Pkw berechtigt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet.

Visbek - Trunkenheitsfahrt-

Am 05.06.2020; 18:40 Uhr, befährt ein 34-jähriger aus Großenkneten mit seinem VW Polo die Hauptstraße in Visbek. Im Rahmen einer allg. Verkehrskontrolle stellen die eingesetzten Polizeibeamten einen Alkoholwert von 1,41 Promille fest, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Im Weiteren wurde der Führerschein sichergestellt gestellt und die Weiterfahrt untersagt.

