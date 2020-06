Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Samstag, 06.06.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Sedelsberg - Fahren ohne Fahrerlaubnis /Urkundenfälschung /Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am 05.06.20, 07.00 h, wurde ein 29-jähriger Friesoyther durch eine Streifenwagenbesatzung des PK Friesoythe im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Sedelsberg kontrolliert. Der Friesoyther war aufgrund einer offensichtlichen Manipulation an den Kennzeichen des Fahrzeugs aufgefallen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der PKW nicht zugelassen war, an den Kennzeichen waren manipulierte Zulassungsstempel angebracht worden. Ferner war der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Dem Beschuldigten wurde nach einer Blutprobenentnahme die Weiterfahrt untersagt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Barßel - Harkebrügge - Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten

Am 05.06.20, 07.15 h, kam es in Barßel OT: Harkebrügge an der Bismarckstr. zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Unfallbeteiligten. Ein 29-jähriger Barßeler missachtete an der Kreuzung Bismarckstraße/Elisenstraße die Vorfahrt einer 37-jährigen Barßelerin. Es kam zum Zusammenstoß beider PKW, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und beide Unfallbeteiligte musste dem Krankenhaus zugeführt werden.

Friesoythe -Kamperfehn - Verkehrsunfallflucht /Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 06.06.20, 02.00 h, kam es an der K 296 (Scharreler Damm) zwischen Scharrel und Kamperfehn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 36-jähriger Friesoyther befuhr die genannte Straße mit einem PKW VW Golf und verlor in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer Leitplanke. Sowohl an der Schutzplanke als auch am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenhöhe kann zurzeit nicht beziffert werden. Der Unfallfahrer versuchte noch sich unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen, konnte allerdings durch Beamte des PK Friesoythe im Rahmen der Sofortfahndung gestellt werden. Beim Beschuldigten wurde deutlicher Alkoholeinfluss (AAK. 1,66 %o) festgestellt. Nach der Durchführung einer Blutprobenentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins des Beschuldigten wurde dieser aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

PK Friesoythe

Grüner Hof 59, 26169 Friesoythe

PHK Trippner

Telefon: 04491/93160

E-Mail: poststelle@pk-friesoythe.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell