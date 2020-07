Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenlaterne beschädigt und geflüchtet

Hermeskeil (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 16.07.2020 und Donnerstag, dem 17.07.2020, wurde eine Straßenlaterne in 54411 Hermeskeil, Am Fohlengarten 13, in dem dortigen Industriegebiet beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern von der Örtlichkeit. Die Tatzeit kann zwischen Mittwoch, 16.07.2020, 19:00 Uhr und Donnerstag,17.07.2020, 06:50 Uhr, eingegrenzt werden. Sachdienliche Hinweise in Bezug auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Tel.-Nr.: 06503 / 9151-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Str. 53

54411 Hermeskeil

Tel.: 06503/9151-0



