Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl eines Rollers

Meschede (ots)

In der Nacht zum Montag entwendeten unbekannte Täter einen 50er-Roller von der Mittelstraße. Der Roller wurde am Sonntag um 22.30 Uhr abgestellt. Am Montag um 22.30 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt. Bei dem Kleinkraftrad handelt es sich um einen silbernen Suzuki "Katana" Roller mit dem Versicherungskennzeichen 864 UTH. Auffällig sind die beschädigte Plastikverkleidung am Gashebel sowie der mit Klebeband fixierte Blinker. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

