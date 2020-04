Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffiti am Sportplatz

Meschede (ots)

Unbekannte Täter beschmierten vermutlich in der Nacht zum Samstag den Eingangsbereich zur "Küppelkampfbahn" in Freienohl. Die Vandalen besprühten die Wände des Kassenhäuschens sowie ein Werbeplakat. Die Tatzeit liegt zwischen 17.45 Uhr bis 09.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell